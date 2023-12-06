الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أطلقتها "الدستور".. وزارة الزراعة تثمن مبادرة "صوتك لمصر" للمشاركة في انتخابات الرئاسة

محمد القرش
محمد القرش

دعم الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، مبادرة مؤسسة “الدستور” تحت عنوان “صوتك لمصر”، لحث المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. 

وقال القرش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني للمساهمة في بناء الدولة، وبالتالي “فإنني أدعو كل أهلي المصريين للمشاركة بكثافة في العمالية الانتخابية، كونه هذا أمر مهم سيساهم بلا شك في تحقيق مزيدا من التنمية والتطوير”.

وتُعد الانتخابات الرئاسية من أهم الأحداث السياسية في أي بلد، حيث يتم فيها اختيار رئيس الدولة الذي سيتولى مسؤولية قيادة البلاد وصنع القرارات الحكومية، في هذا المقال، سنستعرض أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية وتأثيرها على مستقبل البلاد.

محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة وزارة الزراعة صوتك لمصر لانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

وزيرا الزراعة والري يترأسا اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين لبحث المشروعات المشتركة

"الزراعة" تقدم نصائح لمزارعى محصول الشعير يجب اتباعها

تحصين ماشية ومتابعة زراعة القمح.. حصاد مديريات الزراعة خلال أسبوع

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. قنابل موقوتة تحيى ذكريات الحرب العالمية الثانية.. مخاوف من آلاف الذخائر غير المنفجرة فى غزة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين