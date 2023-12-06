أطلقتها "الدستور".. وزارة الزراعة تثمن مبادرة "صوتك لمصر" للمشاركة في انتخابات الرئاسة

دعم الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، مبادرة مؤسسة “الدستور” تحت عنوان “صوتك لمصر”، لحث المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال القرش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني للمساهمة في بناء الدولة، وبالتالي “فإنني أدعو كل أهلي المصريين للمشاركة بكثافة في العمالية الانتخابية، كونه هذا أمر مهم سيساهم بلا شك في تحقيق مزيدا من التنمية والتطوير”.

وتُعد الانتخابات الرئاسية من أهم الأحداث السياسية في أي بلد، حيث يتم فيها اختيار رئيس الدولة الذي سيتولى مسؤولية قيادة البلاد وصنع القرارات الحكومية، في هذا المقال، سنستعرض أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية وتأثيرها على مستقبل البلاد.