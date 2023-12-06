الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صوتك لمصر".. نائب رئيس عمال النقل البري بالإسكندرية: الانتخابات الرئاسية أكبر عرس ديمقراطي

نائب رئيس مجلس إدارة
نائب رئيس مجلس إدارة عمال النقل البري بالإسكندرية

قال محمد حسين حلاوة، نائب رئيس مجلس إدارة عمال النقل البري بالإسكندرية، إن أيام قليلة قادمة تفصلنا عن مارثون الانتخابات الرئاسية والتي تعتبر أهم وأكبر عرس ديمقراطي تشهده البلاد لاختيار الرئيس القادم لمصر.

 

وأكد حلاوة، أنه يجب على الشعب المصري أن ينزل للجان الانتخابية للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم حتى نعيش في أمن واستقرار وتكملة الجهود المبذولة والمشروعات التى أنشأت على أرض الواقع في جميع محافظات مصر، مؤكدا أن "صوتك لمصر" هو الذي يعطي الفارق الكبير في اختيار قائدها.

 

وذكر أن النقل بجميع أنواعه هو عصب الاقتصاد حيث يمثل حوالى ٣٠% من حجم الاقتصاد وأن مشروع ربط الطريق الدولى بالميناء ومحطة تحيا مصر وإعادة تأهيل كوبرى ٢٧ أو الكوبرى الجديد باب ٥٠، أدى لتوفير الوقت والجهد في نقل البضائع، ويعتبر من أهم المشروعات الكبيرة التي تم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي منذ تولي منصب رئيس الجمهورية.

 

صوتك لمصر عمال النقل البري بالاسكندرية انزل شارك الانتخابات الرئيس القادم

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