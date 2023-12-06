مساعد حزب الجيل بالإسكندرية: مبادرة "صوتك لمصر" تحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات

أشاد عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، بمبادرة مؤسسة الدستور "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

حث المواطنين على المشاركة

وأضاف "عوض" أنه من النابع الوطني لكل الجهات والمؤسسات والأحزاب دعوة وحث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وخاصة الانتخابات الرئاسية فالمواطن شريك ومسؤل أساسي في صنع القرار.

الانتخابات لها دور كبير

وأكد عمر عوض أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لها أهمية كبيرة، باعتبارها ركيزة أساسية لنظام ديمقراطي، وإحدى أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أهمية ذلك في دعم مكانة مصر عالميا.

جيل الإسكندرية يشجع المواطنين على النزول

وعن دور حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية في الانتخابات الرئاسية قال أمين جيل الإسكندرية، عملت أمانة المحافظة على تشجيع المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات عن طريق الندوات والمؤتمرات وبعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وسيكون هناك نقاط متوزعة على جميع دوائر المحافظة لمساعدة المواطنين للوصول إلى لجانهم الانتخابية.

كان قد أكد عمر عوض منسق ائتلاف الأحزاب السياسية بالإسكندرية، أنه تم اجتماع هئية مكتب الائتلاف بمقر حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية وبناء على قرب بداية انطلاق الانتخابية بالداخل مع بدايتها في الخارج ومن منطلق دورنا الوطني تم إصدار بيان مشترك لمجموعة الأحزاب وكذلك دعوة كل الأحزاب للائتلاف خلال الفترة المقبلة.

وجاء نص البيان أن ائتلاف الأحزاب السياسية بالإسكندرية، حث في اجتماعه بمقر حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية جموع المواطنين للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية واختيار الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة حفاظا على الاستقرار والمكتسبات التي حققتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة وأهمية توحيد الجهود والتلاحم بين جميع الأحزاب السياسية، للمشاركة الفعالة والإيجابية للمواطن في الانتخابات، خاصة أن القوي السياسية في الإسكندرية، تراهن على وعي المواطن السكندري والتواجد داخل صناديق الاقتراع حسب الجدول الزمني المحدد للانتخابات من أجل خروج العملية الانتخابية في أبهى صورها الديمقراطية التي تنشدها الجمهورية الجديدة.

وتم اعتماد البيان من المشاركين بموافقة مؤمن عمر أمين عام حزب العربي الناصري بالإسكندرية وعادل درغام أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين بالإسكندرية ومحمد جمعة امين عام حزب الحق المصري وعمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية.