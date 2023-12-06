"تعليم الغربية": المشاركة السياسية تعزز الديمقراطية وتسهم في تحقيق التنمية

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التعليم بالغربية، أهمية المشاركة السياسية في مصر وتأثيرها في عملية صنع القرار وتحديد مستقبل الدولة، مشيرًا إلى أن الحركة السياسية في مصر شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع تشجيع جميع الأحزاب والقوى السياسية من كل الأعمار والأطياف على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية.

وأضاف حسن، أن حق المواطن في الإدلاء بصوته وحرية التعبير عن رأيه والاختيار بكامل حرية هو حق أساسي يجب أن يمارسه كل فرد دون أي تمييز أو تفرقة أو ضغوطات، وحق الوطن أن يشارك المواطن في كل الاستحقاقات الدستورية ويعبر عن رأيه ويختار ما يشاء.

وأشار إلى أن المشاركة السياسية تعكس وعي المجتمع ومعرفته بحقوقه وواجباته تجاه الدولة، وتؤثر في مكانة وشأن الدولة وسط الدول الأخرى.

وأضاف حسن، أن المشاركة السياسية تعد أساسية لتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

وأكد أن حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة هو عنصر مهم لتمكين الأفراد والجماعات، ويمثل أساسًا للقضاء على التهميش والتمييز في المجتمع، موضحًا أهمية توفير الفرص المتساوية للمشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء، وتعزيز التوعية بأهمية المشاركة السياسية وتعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع المصري، مؤكدًا أن الحياة السياسية في مصر أصبحت متاحة للجميع بكل شفافية وحيادية ودون تقسسد للرأي أو الحريات.

ونوه بالأهمية الكبيرة للمشاركة السياسية في مصر، وكيف أنها تعزز الديمقراطية وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد، وتسهم في تعزيز روح الانتماء لدي الشباب والتمسك بوطنيتهم وبحقهم المشروع في الاختيار في كل الاستحقاقات خاصة في الاستحقاق القادم الخاص بانتخابات الرئاسة والتي سوف تجري أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري.