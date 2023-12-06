محافظ أسوان بمتابعة جهود تحويل منطقة الصحابي لمجتمع عمراني نموذجي وراقٍ

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالمتابعة الميدانية لجهود هدم وإزالة المنازل والمبانى القديمة بمنطقة الصحابى تمهيدًا لتحويلها إلى مجتمع عمرانى نموذجى وراقى متكامل الخدمات والمرافق، وخلق محاور مرورية جديدة وسط المدينة، فضلًا عن المنشأت الخدمية المتعددة، لتتكامل مع أعمال التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية، وباقى المناطق والشوارع المستهدفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

استكمال إجراءات تسليم باقي الوحدات السكنية الجديدة بمنطقة الصحابي

وخلال أعمال الإزالة بمنطقة الصحابي بمشاركة مديري المشروعات ووحدة التنمية الحضرية، ونواب رئيس المدينة أكد اللواء ياسر عبد الشافي أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لاستكمال إجراءات تسليم باقي الوحدات السكنية الجديدة بمنطقة الصحابي بإجمالي 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين الذين سيقومون فيها ضمن المشروع القومي لتطوير العشوائيات، وهو الذي يتكامل مع إزالة المباني القديمة لتصبح الصحابي منطقة جذب للخدمات بعد أن كانت من أكبر البؤر العشوائية.

وأشار إلى أن ما تحقق في منطقة الصحابي جاء نتيجة جهود متواصلة ومكثفة بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، وسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وكذلك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ليصب كل ذلك في مصلحة المواطنين، ويعمل على إحداث نقلة حضارية لهذه المنطقة الحيوية.

جهود تحويل منطقة الصحابي لمجتمع عمراني نموذجي وراقٍ

جهود تحويل منطقة الصحابي لمجتمع عمراني نموذجي وراقٍ