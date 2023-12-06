الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صوتك أمانة".. أسوان تواصل ندوات توعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الندوات
الندوات

واصلت وحدة السكان بمحافظة أسوان، بالتعاون مع المحليات تنفيذ سلسلة من الندوات التعريفية بمختلف المراكز والمدن، والتي تُقام تحت شعار "انزل شارك.. صوتك أمانة".

وتهدف الندوات إلى توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الايجابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام ١٠و ١١ و١٢ ديسمبر الجاري، باعتبار ذلك حق كفله الدستور وواجب وطني على كل مصري ومصرية لإبداء رأيه وصوته بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة. 

جاء ذلك في إطار جهود محافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والجهات المعنية لتفعيل دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية، وبناءًا على تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وتم تنفيذ الندوات بإشراف من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبمشاركة من اللجان الفرعية لوحدة السكان بقيادة رانيا مغربي. 

الندوات
الندوات
الندوات
الندوات
ندوات تعريفية تحت شعار أنزل شارك صوتك آمانة الانتخابات الرئاسية توعية المواطنين وحدة السكان محافظة أسوان

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