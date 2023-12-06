الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2547 قضية تموينية خلال شهر بمضبوطات 147 طن مواد وسلع غذائية بالجيزة

قضية تموينية
قضية تموينية

 أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة كثفت من جهودها بالتعاون مع مختلف الأجهزة لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. 

 وتلقي محافظ الجيزة تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق وضبط المخالفات ومواجهة كافه اشكال الغش والاحتكار. 

 وتمكنت الجهود من ضبط 147 طن سكر وزيوت ولحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بغرض الاحتكار و26387 لتر بنزين بإجمالي 2547 قضية خلال شهر نوفمبر وتحرير 2522 محضر مخالفة لأصحابها.

شملت القضايا تحرير 1648 قضية في مجال المحلات العامة والتي تضمنت (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي).

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المطاحن والمخابز والتي أسفرت عن ضبط 806 قضايا شملت (الاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص) إلى جانب 87 قضية بمجال الغش التجاري والتدليس بإجمالي مضبوطات 98 طن تضمنت (سكر ودقيق وزيوت وأرز وسجائر، بيض، خضروات مجمدة، مشروبات معلبة، شاي، قهوة، أرز، سمنة، عدس، مكرونة، بيض، دقيق فاخر، منتجات ألبان، معلبات، كبدة، مساحيق غسيل، ذرة صفراء ومقرمشات، جبن، حلاوة طحينية، محسنات طعام، بلاستيكيات) غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية أو بغرض التجميع. 

وبمجال البدال التمويني تم تحرير قضية لتجميع وإلإستيلاء على سكر تمويني مدعم وزيت تمويني مدعم من قبل الدولة بإجمالي 5 أطنان و1524 لتر زيوت، بالإضافة إلى قضيتين بمجال المواد البترولية لتجميع والاستيلاء على بنزين (80، 92، سولار) مدعم  بإجمالي مضبوطات 1640 لتر.

ضبط سلع فاسدة غش تجاري احتكار سلع محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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