الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حريق محدود بمبنى تحت الإنشاء تابع لشركة شحن خارج مطار القاهرة

حريق
حريق

كشفت مصادر مطلعة بميناء القاهرة الجوي أن حريقاً محدوداً نشب بالقرب من مطار القاهرة الدولي، في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن العاملة في مطار القاهرة الدولي، وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر أو إصابات.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة الدولي، فإن الحريق المحدود وقع خارج حدود مطار القاهرة في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن.

على الفور انتقلت رجال الحماية المدنية بالمطار وتمت السيطرة على الحريق في غضون دقائق معدودة، دون أن يخلف أي خسائر أو إصابات.

مطار القاهرة الدولي حريق داخل مطار القاهرة حريق الحركة الجوية الحماية المدنية بالمطار

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