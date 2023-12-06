حريق محدود بمبنى تحت الإنشاء تابع لشركة شحن خارج مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بميناء القاهرة الجوي أن حريقاً محدوداً نشب بالقرب من مطار القاهرة الدولي، في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن العاملة في مطار القاهرة الدولي، وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر أو إصابات.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة الدولي، فإن الحريق المحدود وقع خارج حدود مطار القاهرة في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن.

على الفور انتقلت رجال الحماية المدنية بالمطار وتمت السيطرة على الحريق في غضون دقائق معدودة، دون أن يخلف أي خسائر أو إصابات.