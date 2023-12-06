الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل الفلسطيني: التهجير القسري لشعبنا انتهاك صارخ للقوانين الدولية

الدكتور محمد الشلالدة
الدكتور محمد الشلالدة

قال، الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن التهجير القسري الفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وتابع، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه يجب وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، لافتًا بأنه على المحكمة الجنائية الدولية بدء إجراءات محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أننا سنقاوم الاحتلال بجميع الوسائل للحصول على حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

التهجير القسري الفلسطينيين إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب الإسرائيلية

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