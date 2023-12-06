وزير العدل الفلسطيني: التهجير القسري لشعبنا انتهاك صارخ للقوانين الدولية

قال، الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن التهجير القسري الفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وتابع، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه يجب وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، لافتًا بأنه على المحكمة الجنائية الدولية بدء إجراءات محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أننا سنقاوم الاحتلال بجميع الوسائل للحصول على حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.