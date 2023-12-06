الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة فريد زهران: وسائل الإعلام أظهرت اهتمامًا كبيرًا بمرشحي الرئاسة

منى شماخ
منى شماخ

قالت المنسق الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن القنوات والمواقع والصحف المصرية، أظهرت اهتمامًا كبيرًا بمرشحي الرئاسة وحملاتهم، وكانت على تواصل دائم مع الجميع طوال فترة الدعاية.

وأشارت "شماخ"، في تصريحات اليوم، إلى أن وسائل الإعلام المختلفة حرصت على متابعة تحركات المرشحين، وعرض برامجهم وأفكارهم، ما ساهم بشكل كبير في رفع درجة اهتمام المواطنين بالانتخابات.

تخصيص ساعات متساوية لكل حزب


وطالبت "شماخ"، بأن يستمر الاهتمام بمتابعة أخبار الأحزاب وتخصيص ساعات متساوية لكل حزب لعرض أفكاره وبرنامجه وأنشطته، والمساواة بين الأحزاب في عرض أخبارهم بنشرات الأخبار الرئيسية على قنوات التليفزيون، فالعمل على رفع وعي واهتمام المواطن وحثه على المشاركة الايجابية يجب ألّا يقتصر على فترات الانتخابات فقط.

لقاء جماهيري لـ فريد زهران في الخانكة 

وكان قد عقد المرشح الرئاسي فريد زهران لقاءا جماهيريا مع أهالي قرية سندوة بمركز الخانكة في القليوبية، واستمع زهران خلال اللقاء لمطالبهم، وأجرى حوارًا مع المواطنين حول برنامجه الانتخابي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران بقرية سندوه بالقليوبية.


وطالب الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحملة فريد زهران، بضرورة تطوير قرى محافظة القليوبية، وتنمية البنية التحتية بالمحافظة، وخاصة انه يتم انفاق مليارات عديده تحت مسمى التطوير.

وشدد الشناوى أثناء كلمته فى المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، بقرية سندوه بالقليوبية، على ضرورة تأهيل الطرق المؤدية للقرية ولكافه القرى فالحال هنا مؤسف ويتطلب تغيير حقيقي.
ودعا المتحدث الرسمي لحملة زهران جموع المواطنين لضرورة المشاركة الإيجابية واختيار من يرونه مناسبا، ليقود البلاد فى السنوات القادمة.

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