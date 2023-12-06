الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة سوهاج يشاركون بفعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك وفد طلابي بجامعة سوهاج، في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2023)، الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن المعرض يقام بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية في الفترة من 4 حتى 7 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 400 عارض من كبري الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح "البرية، البحرية، الجوية".

وثمن رئيس الجامعة، تنظيم الدولة المصرية لهذا الحدث المهم، والذي يفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيديكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم، كما يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف الجهات العالمية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، مضيفًا أن المعرض يتم تنظيمه من قبل شركة AWE الرائدة في تنظيم الفعاليات الدولية بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد النعماني على أهمية هذا المعرض والذي يعكس قوة مصر في مجال الصناعات الدفاعية، ويعد الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيدًا بتدشين الفرقاطة المصربة "الجبار" طراز MEKO-A200  والتي تعد الأكثر تطورًا في السلاح البحري المصري، حيث تعمل على تعزيز قدرة مصر على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وقال الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، إن وفد الجامعة يضم 40 طالب وطالبة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومشرفي الوفد من إدارة رعاية الشباب المركزية، مشيدًا بفعاليات المعرض وما يوفره من فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والأنظمة في مجال التسليح، ومشاهدة تقنيات البحث والإنقاذ والمراقبة والمعدات التكتيكية الحديثة من مختلف دول العالم.

وأعرب الطلاب عن سعادته بما شاهدوه من المنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية، والتي تعد من أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، والتي تم عرضها للمرة الأولى، فضلًا عن كونها "صٌنعت بأياد مصرية بنسبة 100%.

بجامعة سوهاج فعاليات المعرض إيديكس ٢٠٢٣ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حسان النعماني تنظيم الدولة المصرية

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