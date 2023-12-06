الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يستهدف أطراف بلدتى محيبيب وبليدا الحدوديتين فى جنوب لبنان

قصف
قصف

قصفت  قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أطراف بلدتي "محيبيب" و"بليدا" الحدوديتين في جنوب لبنان.

وكشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن تعرض أطراف بلدتي "محيبيب" و"بليدا" لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم.

وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية كانت قد قصفت، ليل أمس الثلاثاء، أطراف بلدتي "الطيبة" و"ربثلاثين".

ومن جهة أخرى، أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن أسفه بعد أن "أضرت" إحدى ضرباته بجنود لبنانيين.

وقال الاحتلال الإسرائيلي إن جنود الجيش الإسرائيلي كانوا يعملون "دفاعًا عن النفس للقضاء على تهديد وشيك تم تحديده من لبنان داخل منطقة إطلاق معروفة ونقطة مراقبة لمنظمة حزب الله.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم إخطار الجيش الإسرائيلي بأن جنودًا من الجيش اللبناني أصيبوا خلال الغارة، الجيش اللبناني لم يكن هدفًا للضربة.

وأضاف: يعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه للحادث.

مقتل أحد جنود الجيش اللبناني

وفي وقت سابق، قال الجيش اللبناني إن أحد جنوده قتل وأصيب ثلاثة آخرون عندما أصابت قذيفة إسرائيلية موقعهم في جنوب لبنان.

وهذه أول حالة وفاة في الجيش منذ بدء الأعمال العدائية على الحدود في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين ضالعين في موجة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب "واشنطن بوست"، طالبت واشنطن الدولة العبرية ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.

وزير الخارجية أنتوني بلينكن

وجاء في بيان لوزير الخارجية أنتوني بلينكن: "لقد أكدنا للحكومة الإسرائيلية على وجوب بذل مزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الصفة الغربية".

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