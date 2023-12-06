الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

شوف هتصوت فين.. إتاحة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تنطلق الأحد المقبل، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل مصر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخاباتwww.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

تصويت المصريين داخل الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

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