وزير الإنتاج الحربي مع رئيس القوات الجوية اللوجستية الإيطالي سبل التعاون

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مباحثات مع الفريق أنطونيو كونسلفا، رئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية بإيطاليا، بحضور السفير الإيطالي بمصر، تناولت آليات تعزيز العلاقات الثنائية من خلال فتح آفاق للتعاون المشترك، جاء ذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين، وأن هذا اللقاء يأتي فى ضوء مساعي الوزارة لتنفيذ خطة لتعميق التصنيع المحلي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، مستعرضًا إمكانات شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية وعلى رأسها المنتجات التي تشارك بها الوزارة في النسخة الثالثة من معرض إيديكس، مشيدًا بحرص الشركات الإيطالية على المشاركة في "EDEX 2023" معربًا عن تطلعه إلى مشاركة المزيد من الشركات الإيطالية بالنسخ المقبلة من المعرض خاصةً في ظل ما تتميز به المنتجات العسكرية الإيطالية من تطور وتنوع.

دور وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر

ومن جهته، أشاد الفريق أنطونيو كونسلفان رئيس إدارة القوات الجوية اللوجستية الإيطال، بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وإيطاليا، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى المساعي الخاصة بتوطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات الإيطالية العاملة فى مجالات مماثلة على الاستثمار في مصر.

ودعا "كونسلفا" الوزير محمد صلاح والمسئولين بالإنتاج الحربي لزيارة الجناح الخاص بالشركات الإيطالية بمعرض "EDEX -2023" للتعرف عن قرب على أحدث المنتجات التى تقوم هذه الشركات بإنتاجها حيث تشارك بالمعرض 9 شركات إيطالية تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات العسكرية، مشيدًا بمعروضات الإنتاج الحربي بالمعرض، كما أشاد بحرص الوزارة الدائم لتطوير منتجاتها واستحداث منتجات جديدة بالاستعانة بالعقول والأيدي العاملة المصرية.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن الوزير محمد صلاح أكد خلال اللقاء على أن الإنتاج الحربى يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.