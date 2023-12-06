الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بالتحالف الوطنى: نقدم أكثر من خدمة للمواطن

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال طارق حسن، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن التحالف الوطني بذل الكثير من الجهود من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلى، موضحًا أن التحالف الوطنى استطاع تنفيذ هذا الأمر بالتعاون مع المحليات والجمعيات المحلية.

وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، في تصريحات مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه يتم ايصال الدعم لمستحقيه من خلال عمل دراسة ميدانية لتحديد خريطة عمل التحالف لضمان الوصول للشخص المستفيد.

وأوضح أنه يتم تقديم أكثر من خدمة للمواطن الواحد، بينها الخدمة الطبية والمالية نظرًا لاحتياجه الشديد وافتقاره لتلك الخدمات، مشيرًا إلى أن الفترة الراهنة جعلتنا في أمس الحاجة لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وكان هذا هو السبب الرئيسي لإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، الذي يعمل وفق قاعدة بيانات موحدة من أجل وصول المساعدات إلى الأسر الأولى بالرعاية.

التحالف الوطني 

ويتكون التحالف الوطني من 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته "30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، وبيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة".

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

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