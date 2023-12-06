الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يناقش مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للصين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

بلينكن
بلينكن

 قال المتحث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الأربعاء وفقا لما نقله موقع الخارجية الأمريكية: لقد تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية ووزير الخارجية وانغ يي.

اتصال بلنكن ووانغ يي

وتابع ميللر: لقد ناقش الوزير رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط والجهود الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة. 

وأكد الوزير مجددا على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على منع انتشار الصراع.

 وشدد الوزير على أن هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر تشكل تهديدا غير مقبول للأمن البحري والقانون الدولي الذي يتعين على جميع الدول الالتزام به.

وشدد الجانبان على أهمية البناء على التقدم المحرز في القضايا الرئيسية في القمة بين الرئيس بايدن والرئيس شي الشهر الماضي في وودسايد، كاليفورنيا.

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محرقة غزة.. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال فجرا

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، واعتقلت الشاب فؤاد عبد اللطيف، وقصي شريم وعبد الرحمن رواجبة من بلدة روجيب، ونديم حجة من بلدة برقة.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها إن الشاب معاذ إبراهيم زهران (18 عاما) من مخيم الفارعة، والفتى عبد الرحمن عماد بني عودة (16 عاما)، من بلدة طمون، قتلا خلال الاقتحامات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من عناصره، أحدهما قتل في المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 410.

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن الجنديين اللذين تم إبلاغ عائلتهما بأنهما قتلا هما الرقيب أول (احتياط) جوناثان مالكا، 23 عاما، من بئر السبع، جندي مدرع في الكتيبة 82، سقط في لواء "سار مغولان" (7) في معركة في قطاع غزة.

وزير الخارجية الأمريكية بلنكن جمهورية الصين جمهورية الصين الشعبية رئيس جمهورية الصين الشرق الأوسط

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