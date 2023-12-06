الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، واعتقلت الشاب فؤاد عبد اللطيف، وقصي شريم وعبد الرحمن رواجبة من بلدة روجيب، ونديم حجة من بلدة برقة.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها إن الشاب معاذ إبراهيم زهران (18 عاما) من مخيم الفارعة، والفتى عبد الرحمن عماد بني عودة (16 عاما)، من بلدة طمون، قتلا خلال الاقتحامات الإسرائيلية.

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محرقة غزة.. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال فجرا

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من عناصره، أحدهما قتل في المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 410.

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن الجنديين اللذين تم إبلاغ عائلتهما بأنهما قتلا هما الرقيب أول (احتياط) جوناثان مالكا، 23 عاما، من بئر السبع، جندي مدرع في الكتيبة 82، سقط في لواء "سار مغولان" (7) في معركة في قطاع غزة.

واللفتنانت كولونيل (احتياط) يوشاي غور هيرشبرغ (52 عاما)، من حفات فيليب، قائد وحدة المفقودين في الفرقة 98، سقط في حادث سيارة عسكرية في جنوب إسرائيل.

مسؤولية قطاع غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فكرة تولي قوة دولية مسؤولية الأمن في قطاع غزة، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون المسؤول عن نزع السلاح في القطاع بعد الحرب.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي: "في اليوم التالي للحرب.. يجب نزع سلاح غزة، ولكي يتم ذلك، هناك قوة واحدة فقط يمكنها ضمان ذلك، وهذه القوة هي الجيش الإسرائيلي"، معتبرا أنه "لا يمكن لأي قوة دولية أن تكون مسؤولة عن ذلك، لقد رأينا ما حدث لأماكن أخرى تم جلب القوات الدولية إليها لنزع السلاح".

وسائل اعلام إسرائيلية مكتب رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي حماس

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