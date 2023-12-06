"القومي المرأة" ببني سويف ينظم أمسية الأسرة المصرية بقرية الشنطور

أعلن المجلس القومي للمرأة ببني سويف، تنفيذ المجلس لفعاليات أمسيات الأسرة المصرية والتى تقام علي هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان “بلدي أمانة” والتي استهدفت 600 من بينهم 450 من السيدات، و50 من الرجال، و100 من الأطفال بقرية الشنطور بمركز سمسطا.

الأمسيات تشمل عروض فنية

وأكدت نرمين أن الأمسيات تشمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات على إنشاد ديني وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.

وأشارت مقررة القومي للمرأة ببنى سويف إلى أن فعاليات ثالث أيام الحملة الثانية من ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان “بلدي أمانة” والتي استهدفت 12 ألف و794 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز المحافظة على التوازي بمراكز أهناسيا وبني سويف بعدد 2500 زيارة.

وأكدت نرمين محمود أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.