الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "دفاع النواب": السيسي جعل مصر دولة صاحبة قرار في مختلف قضايا المنطقة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الدولة حققت مبادئ حقوق الإنسان من خلال العمل الفعلي على أرض الواقع من خلال المشروعات التنموية، والتشريعات التي تخدم احتياجات المواطن المصري، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات التي تعمل علي توفير الحياة الكريمة للمصريين.

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انحياز لحقوق الإنسان 

وأضاف النائب أحمد العوضي، خلال كلمته بمؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس عبدالفتاح  السيسي إنحاز بشكل كبير لحقوق الإنسان، ومنذ توليه المسؤولية وهو يحقق إنجازات غير مسبوقة في كل أنحاء الوطن.

ولفت إلى أن صعيد مصر أصبح ينعم بكم كبير من الإنجازات من طرق وسكك ومشروعات تنموية، مؤكداً أن القضاء على الإرهاب هو أهم الإنجازات التي حققتها الدولة في حماية الأمن القومي، مشيرًا إلى أن تنمية سيناء مستمرة، ومخطط لها أن تكون ذات كثافة سكانية كباقي محافظات مصر.

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 رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر 

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن السيسي جعل الدولة المصرية دولة راسخة صاحبة قرار في مختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ورفضت مصر مبدأ التهجير عبر فرض رأيها على العالم، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تغيير رأيها وهو تهجير أهالي غزة نتيجة تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب النواب النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الشعب بالمشاركة بقوة من التاسعة صباحا في اليوم الأول من الانتخابات والاحتشاد بقوة أمام اللجان، قائلا:"نريد نتيجة مشرفة".

اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب دعم الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية حماة الوطن حقوق الانسان تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

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