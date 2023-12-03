الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد العوضى: المصريون بالخارج يظهرون بلدهم بصورة مشرفة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

النائب أحمد العوضي
النائب أحمد العوضي

أشاد النائب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالدور الوطني للمصريين بالخارج في دعم بلدهم مصر في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تختتم اليوم الأحد، بعد ثلاثة أيام من التصويت في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

‎وقال العوضي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن المصريين في الخارج أبدوا حرصًا كبيرًا على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وأظهروا صورة مشرفة لبلدهم مصر، معبرين عن تأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن حزب حماة الوطن عن دعمه له في ماراثون الانتخابات الرئاسية.

‎وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية تجري في ظل ظروف وتحديات صعبة تمر بها الدولة المصرية، وتتطلب تكاتف جميع الأطياف الوطنية لمواجهتها.

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