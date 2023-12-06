الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حجازى لـ"الشاهد": الرئيس مهتم بالتعليم الفنى لدوره فى الاقتصاد

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم جدًا بالتعليم الفني لأنه يلعب دورًا في الاقتصاد ومصر دولة شابة ولدينا 60% من الشباب.

 

وأضاف، "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعليم الفني الصورة الذهنية زمان أن الطالب الذي لا يحصل على مجموع يدخل تعليم فني وأن التعليم الجامعي هو الأقوى.

 

وأشار إلى أن  المدارس التكنولوجيا التطبيقية تمت مع أصحاب المصانع وأنه زار مؤخرًا مدرسة تجارة حديثة ووجد الطلاب فيها بعد 3 أشهر شيء يفرح فمنهم الكاشير ومن يكتب الفاتورة ويوجد طلاقة لغوية وهو المطلوب بالمجتمع.

 

الطالب يستطيع العمل وكسب الأموال خلال الدراسة

وتابع، أنه يوجد مدارس برمجو والذكاء الاصطناعي ومن الممكن أن يعمل الطالب ويحقق أموالًا من دولة أخرى وهو في مكانه بعد أن يدخل في مسابقة وينجح بها ويعمل، كما يوجد مدارس للحلى والمجوهرات، مؤكدًا أنه يوجد 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية والرئيس وجه بوجود 100 مدرسة مع قطاع الصناعة لأنه من المهم أن يكون لديك مدرسة تخدم على المصنع وإحدى الدول طلبت 500 طالب منهم قبل التخرج.

 

وأشار إلى أن هذا الطالب مسموح له دخول التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية بدون معادلة والهندسة بمعادلة، موضحًا أن الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت ويوجد طلاب دخلت هذه المدارس بمجاميع أعلى من جامعات التعليم العالي ويوجد قائمة انتظار.

وزير التربية والتعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم الفنى الاقتصاد التعليم الجامعى الجامعات التكنولوجية

مواد متعلقة

وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": فرصة لـ12 ألف معلم أخفقوا فى اختبارات الوزارة

وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": جميع الوزارات تعمل بشكل متكامل

رضا حجازى يكشف لـ"الشاهد" عوامل الجذب التى وضعتها الوزارة لعودة الطلاب للمدارس

وزير التربية والتعليم يكشف لـ"الشاهد" كيف أقنع الرئيس بعودة الأسئلة المقالية للثانوية العامة

وزير التعليم يُجيب على أسئلة "الشاهد": هذا أول تكليف لى بعد حلف اليمين

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عاجل.. عدوان جديد على جنين الفلسطينية ومخيمها: إصابات واعتقالات وتدمير للبنية التحتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"