حجازى لـ"الشاهد": الرئيس مهتم بالتعليم الفنى لدوره فى الاقتصاد

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم جدًا بالتعليم الفني لأنه يلعب دورًا في الاقتصاد ومصر دولة شابة ولدينا 60% من الشباب.

وأضاف، "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعليم الفني الصورة الذهنية زمان أن الطالب الذي لا يحصل على مجموع يدخل تعليم فني وأن التعليم الجامعي هو الأقوى.

وأشار إلى أن المدارس التكنولوجيا التطبيقية تمت مع أصحاب المصانع وأنه زار مؤخرًا مدرسة تجارة حديثة ووجد الطلاب فيها بعد 3 أشهر شيء يفرح فمنهم الكاشير ومن يكتب الفاتورة ويوجد طلاقة لغوية وهو المطلوب بالمجتمع.

الطالب يستطيع العمل وكسب الأموال خلال الدراسة

وتابع، أنه يوجد مدارس برمجو والذكاء الاصطناعي ومن الممكن أن يعمل الطالب ويحقق أموالًا من دولة أخرى وهو في مكانه بعد أن يدخل في مسابقة وينجح بها ويعمل، كما يوجد مدارس للحلى والمجوهرات، مؤكدًا أنه يوجد 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية والرئيس وجه بوجود 100 مدرسة مع قطاع الصناعة لأنه من المهم أن يكون لديك مدرسة تخدم على المصنع وإحدى الدول طلبت 500 طالب منهم قبل التخرج.

وأشار إلى أن هذا الطالب مسموح له دخول التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية بدون معادلة والهندسة بمعادلة، موضحًا أن الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت ويوجد طلاب دخلت هذه المدارس بمجاميع أعلى من جامعات التعليم العالي ويوجد قائمة انتظار.