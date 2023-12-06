وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": لم يحدث تسريب لامتحانات الثانوية منذ 2016

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن هناك فرق كبير بين التسريب والتداول، معبرًا:" التسريب يعني خروج الاختبار قبل موعده، وهذا لم يحدث منذ عام ٢٠١٦".

فلسفة نظام البوكليت

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فلسفة نظام البوكليت قائمة على توزيع ورقة الأسئلة على ورقة الإجابة بحيث يكون في كل صفحة السؤال ومعه خانة الإجابة، معبرًا:" نظام البوكليت فلسفته قائمة على الحد من التداول في الامتحانات".

وأضاف في حديثه، أنه منذ عام ٢٠١٦ تم الاستعانة بجهة سيادية تقوم بطبع أسئلة الامتحانات، ولهذا لم يحدث تسريب منذ هذا العام، ولكن من الممكن أن يحدث تداول للأسئلة بعد دخول الطلاب اللجنة من خلال عملية التصوير، ولهذا جاء البوكليت ليحد من هذه الظاهرة.

الحد من التداول

وتابع:" يوحد باركود على كراسة الاسئلة في نظام البوكليت، وبعد تصوير الطالب للورقة ويقوم بنشرها عبر السوسيال ميديا تقوم غرفة العمليات في الثانوية العامة بإحضار الورقة وتحديد لجنة الطالب، ومن ثم العثور عليه في خلال دقائق محدودة".