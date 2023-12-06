الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": لم يحدث تسريب لامتحانات الثانوية منذ 2016

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن هناك فرق كبير بين التسريب والتداول، معبرًا:" التسريب يعني خروج الاختبار قبل موعده، وهذا لم يحدث منذ عام ٢٠١٦".

 

فلسفة نظام البوكليت 

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فلسفة نظام البوكليت قائمة على توزيع ورقة الأسئلة على ورقة الإجابة بحيث يكون في كل صفحة السؤال ومعه خانة الإجابة، معبرًا:" نظام البوكليت فلسفته قائمة على الحد من التداول في الامتحانات".

 

وأضاف في حديثه، أنه منذ عام ٢٠١٦ تم الاستعانة بجهة سيادية تقوم بطبع أسئلة الامتحانات، ولهذا لم يحدث تسريب منذ هذا العام، ولكن من الممكن أن يحدث تداول للأسئلة بعد دخول الطلاب اللجنة من خلال عملية التصوير، ولهذا جاء البوكليت ليحد من هذه الظاهرة.

 

الحد من التداول 

وتابع:" يوحد باركود على كراسة الاسئلة في نظام البوكليت، وبعد تصوير الطالب للورقة ويقوم بنشرها عبر السوسيال ميديا تقوم غرفة العمليات في الثانوية العامة بإحضار الورقة وتحديد لجنة الطالب، ومن ثم العثور عليه في خلال دقائق محدودة".

رضا حجازي اكسترا نيوز وزير التربية والتعليم نظام البوكليت الدكتور رضا حجازي

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عاجل.. عدوان جديد على جنين الفلسطينية ومخيمها: إصابات واعتقالات وتدمير للبنية التحتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"