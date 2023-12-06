بعد رحيل والدتها.. ناهد السباعي: "توفيت أمي وكل حياتي" (فيديو)

توفيت المنتجة ناهد فريد شوقي أمس الثلاثاء، وجرى تشييع جثمانها عصرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد أمام هايبر، ونعاها عدد كبير من الإعلاميين والفنانين.



ونشرت الفنانة ناهد السباعي صورتها مع والدتها، المنتجة ناهد فريد شوقي عبر حسابها الرسمي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت قائلة: البقاء لمن له الدوام توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي".

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقي عن عمر ناهز 73 عاما، حيث ولدت في 25 ديسمبر عام 1950، أسست المنتجة ناهد فريد شوقي شركة الإنتاج الخاص بها، والتي تحمل اسمها وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم لا تبكي يا حبيبي، وفيلم هيستريا وفيلم من نظرة عين.

كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج، للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل

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