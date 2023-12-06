الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فيديو

بعد رحيل والدتها.. ناهد السباعي: "توفيت أمي وكل حياتي" (فيديو)

ناهد السباعى ووالدتها
ناهد السباعى ووالدتها

توفيت المنتجة ناهد فريد شوقي أمس الثلاثاء، وجرى تشييع جثمانها عصرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد أمام هايبر، ونعاها عدد كبير من الإعلاميين والفنانين.
 

ونشرت الفنانة ناهد السباعي صورتها مع والدتها، المنتجة ناهد فريد شوقي عبر حسابها الرسمي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت قائلة: البقاء لمن له الدوام توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي".

 

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقي عن عمر ناهز 73 عاما، حيث ولدت في 25 ديسمبر عام 1950، أسست المنتجة ناهد فريد شوقي شركة الإنتاج الخاص بها، والتي تحمل اسمها وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم لا تبكي يا حبيبي، وفيلم هيستريا وفيلم من نظرة عين.

كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج، للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل 
لن أعيش في جلباب أبى ولقمة القاضي نونة الشعنونة، امرأة آيلة للسقوط.

ناهد السباعي انستجرام ناهد فريد جنازة مسجد الشرطة فيس بوك صلاة الجنازة

مواد متعلقة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

«الأهلى المصرى» يفتتح فرع «قصر فينى» بعد التطوير

أذكار الصباح اليوم الخميس 16-11-2023 من القرآن والسنة

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز القائمة المبدئية للمرشحين

خالد جلال ناعيًا محمد فريد: صنع مكانة في قلوب جمهوره

تشييع جثمان محمد فريد إلى مثواه الأخير

غدًا.. تشييع جثمان الراحل محمد فريد من مسجد الحصرى بأكتوبر

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان الراحل محمد فريد

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين