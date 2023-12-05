"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 180 ألف طن روسي وأوكراني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، منوهة بأن الكمية تتضمن 60 ألف طن قمح أوكراني بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية.



وأضافت تتضمن الكمية أيضا 120 ألف طن قمح روسي بالسداد بتسهيلات موردين 270 يوم فترة شحن من 26 يناير لـ 4 فبراير 2024.