الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين... شركات إنتاج السكر تزيد من معدلات ضخ السكر لصالح شركات التوزيع للقطاع الخاص

وزير التموين
وزير التموين

القابضه للصناعات الغذائية ٠٠٠ إلغاء الاجازات وضخ يومي للسكر الحر بالمجمعات الاستهلاكيه بنسبه تزيد عن المعدلات الطبيعية لتصل إلي ٣٠٪؜.

أحمد كمال المتحدث الرسمي …. وزير التموين يتابع لحظيًا عمليات توريد وضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع بالقطاع الخاص والمجمعات الاستهلاكية من خلال غرفه عمليات الوزارة.

 

أكد  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ  والسلاسل التجاريه وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيه للكيلو، كما يتم المتابعة لحظيًا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر.

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وأضاف  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا وأشار الوزير أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط اي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.

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وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين احمد كمال ان وزير التموين  قد تلقي تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكيه ومنافذ التجزئة بالمحافظات وافاد التقرير انه يتم ضخ طن ونصف يوميًا بكل مجمع استهلاكي، واشار المتحدث الرسمي معاون  الوزير ان التقرير الوارد الي شمل الغاء الاجازات بشركات المجمعات الاستهلاكيه ومصانع انتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.


وأكد  كمال ان  المصيلحي يتابع يوميًا الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الاسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضه للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.

 

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