الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعرف على ما يحدث فى جسمك عند تناول ثمرة واحدة من الموز يوميا؟

الموز
الموز

يعتبر الموز واحد من أكثر أنواع الفاكهة المهم لصحة الجسم، ولا يعلم معظمنا الفوائد العديدة التي تعود على الجسم من تناول ثمرة واحدة من الموز بشكل يومي.

 

 ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لما يحدث في الجسم من تناول ثمرة واحدة من الموز يوميا.

 

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك مجموعة من الفوائد التي تعود على الجسم من تناول ثمرة واحدة من الموز يوميا، والتي تأتي على رأسها المساعدة في منح الجسم ما يحتاجه من البوتاسيوم والماغنسيوم لذا يجب الحرص على تناوله بشكل يومي لمنح الجسم ما يحتاجه من تلك العناصر الغذائية الهامة.

 

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول ثمرة واحدة من الموز بشكل يومي، فإنه يساعد في زيادة الطاقة بالجسم، وبالتالي رفع مستوى النشاط اليومي، وللحصول على الطاقة منذ بداية اليوم، ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم في الجسم، وتساعد النسبة العالية من البوتاسيوم إلى النسبة القليلة من الصوديوم على تقليل ارتفاع ضغط الدم في الجسم.

 

هل تناول ثمرة واحدة من الموز يوميا يحميك من الأنيميا 

وكما جاء في التقرير، فإن تناول ثمرة واحدة من الموز يساعد بصورة كبيرة في التخلص من الوزن الزائد نظرا لأن الموز يساعد على زيادة معدل الحرق إلي جانب أنه يزيد من عملية التمثيل الغذائي، إلي جانب ذلك يساعد تناول ثمرة واحدة من الموز يوميا على رفع نسبة الحديد في الجسم وهو ما يساعد في الحماية من التعرض للإصابة الأنيميا، إلي جانب ذلك يساعد تناول ثمرة واحدة من الموز على منح الجسم الطاقة التي يحتاجها، كما يساعد في إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

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