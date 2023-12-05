الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نمتلك 7 سيارات إسعاف فقط.. الهلال الأحمر الفلسطينى: القطاع الصحى فى غزة يواجه أزمة خانقة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد الدكتور عبدالرحيم الحنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن القطاع الصحي في غزة يواجه أزمة خانقة، نتيجة تعرض عدد من المستشفيات للقصف والتدمير، وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة شمال غزة، ما حال دون وصول الإمدادات الطبية والوقود اللازمين لتشغيل المرافق الصحية.

وقال "الحنجل"، في حديث هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل بصعوبة بالغة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى والمصابين، مشيرًا إلى أنه يمتلك 7 سيارات إسعاف فقط في شمال غزة، وهي عرضة للتوقف في أي لحظة بسبب نفاد الوقود، واستهداف قوات الاحتلال لها بالرصاص والقذائف.

وأوضح أن قوات الاحتلال لم ترحم الطواقم الطبية، وقتلت 3 منهم، بينهم متطوع بالهلال الأحمر، كان يقدم الخدمات الإنسانية للسكان العالقين في شمال غزة، رافضًا الانسحاب من المنطقة المحاصرة، مؤكدًا أن الهلال الأحمر سيواصل عمله رغم كل الصعوبات والمخاطر.

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