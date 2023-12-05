ضبط 535 ألف مطبوع تجارى لعبوات كرتونية ونشرات دوائية مقلدة بعين شمس

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية "عبوات كرتونية ونشرات دوائية"، تحت التجهيز خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية التابعة لشركات محلية وعالمية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط (المدير المسئول) بالمطبعة المُشار إليها، وتم ضبط 535000 مطبوع تجارى لعبوات كرتونية، ونشرات دوائية تحت التجهيز خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية على النحو المشار إليه دون تفويض "بالمخالفة للقانون"، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.