الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مقتل ضابطين إسرائيليين فى معارك بقطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابطين إسرائيليين، في معارك بقطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وبحسب صحفي يمني يدعى "موشى يائير"، عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا، فإن الضابطين الإسرائيليين اللذين أعلن جيش الاحتلال عن مقتلهما في معارك بغزة هما الرائد "متان دماري" قائد سرية 215، والرقيب "إيلي إلياهو كوهين".

وكان جيش الاحتلال أعلن عن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه اليوم بغزة إلى 7.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قصفها منزلًا يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ إضافة إلى استهداف 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس، واستهداف غرف قيادة الاحتلال بالمحور الجنوبي لغزة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال مقتل ضابطين قطاع غزة

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