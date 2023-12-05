الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى وأمريكى لوقف مخطط القناة السفلى بالقدس المحتلة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، من رام الله، إن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت مصادقة الاحتلال على المشروع الاستعماري المعروف بمخطط "القناة السفلى"، وطالبت بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف بناء المخطط الاستعماري الإحلالي المسمى بـ"القناة السفلى" في القدس المحتلة.

وأضافت السلامين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه القناة السفلى تعني بناء ما يقارب 1792 وحدة استيطانية في مجمع استيطاني في القدس الشرقية المحتلة، مشيرةً إلى ذلك يعني إغراق القدس بالمستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن بناء المجمع الاستيطاني يزيد من عدم وجود فرصة وتقويض حل الدولتين ودولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

القاهرة الإخبارية القناة السفلى 1792 وحدة استيطانة مجمع استيطاني القدس الشرقية المحتلة إغراق القدس بالمستوطنات

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