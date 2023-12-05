الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

CNN: وصول 7 فلسطنيين مصابين ومرافقيهم إلى مصر لتلقي العلاج

غزة
غزة

نقلت شبكة CNN الأمريكية، الثلاثاء، عن مسؤول مصري قوله إن 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم، بما في ذلك شاحنتين محملتين بالوقود، بحسب المسؤول المصري.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه قبل هجوم 7 أكتوبر الماضي، كانت نحو 455 شاحنة مساعدات تعبر إلى المنطقة يوميًا.

مصر تستقبل 7 فلسطنيين مصابيين لتلقي العلاج 

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في الأثناء، عبر 7 فلسطينيين مصابين إلى جانب 7 أفراد مرافقين لهم، الحدود إلى مصر لتلقي العلاج الطبي، حسبما أفادت شبكة CNN عند معبر رفح، علاوة على ذلك شوهدت سبع حافلات تقل مواطنين أجانب تصل إلى مصر قادمة من غزة العدد الدقيق للمواطنين الأجانب على متن هذه الحافلات غير واضح حاليًا.

بينما توسع إسرائيل هجومها البري على جنوب قطاع غزة، تقول امرأة تعيش مع العشرات من أفراد عائلتها في وسط القطاع إنها تشعر وكأنهم يعيشون في "مجاعة".

وقال ترنيم حماد، مسؤول المناصرة والاتصالات في منظمة العون الطبي للفلسطينيين (MAP): “لا يتم تقديم أي مساعدات أو أغذية، والأسعار ترتفع بشكل كبير – وهذا استخفاف شديد”، و“كان سعر كيلو الملح 0.25 دولار؛ الآن هو 4.25 دولار. (كيلو) الدقيق أصبح الآن 60 دولارًا؛ كان سعره 7 دولارات.

ومنعت إسرائيل الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء في القطاع في 9 أكتوبر، رغم أنها استأنفت توصيل بعض المياه في نهاية أكتوبر. 

في وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيجلاند إن المنظمة اضطرت إلى وقف جميع عمليات المساعدات تقريبًا في غزة "بسبب القصف والفوضى والذعر".

وقال إيجلاند في بيان صدر الثلاثاء:“إن سحق غزة يعد الآن من بين أسوأ الهجمات على أي سكان مدنيين في عصرنا وعصرنا”.

رفح غزة المساعدات الإنسانية محملة معبر رفح خمسين شاحنة

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