الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

63 دولة تتعهد بالحد من الانبعاثات المرتبطة بالتبريد في COP 28

كوب 28
كوب 28

انضمت الولايات المتحدة وكندا وكينيا إلى 63 دولة تعهّدت، الثلاثاء، بخفض كبير في الانبعاثات المرتبطة بالتبريد في قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) في دبي.

ويمثل التعهد بخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد العالمي أول تركيز جماعي في العالم على انبعاثات الاحتباس الحراري الناجمة عن التبريد والتي تشمل تبريد الغذاء والدواء وتكييف الهواء.

ويلزم هذا التعهد الدول بخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050 بنسبة 68 بالمئة على الأقل مقارنة بمستويات 2022، إلى جانب مجموعة من الأهداف الأخرى بما في ذلك وضع معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة بحلول عام 2030.

وقال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري أمام مؤتمر كوب28: نريد أن نرسي مسارا لتقليل الانبعاثات المرتبطة بالتبريد في جميع القطاعات مع زيادة الوصول إلى التبريد المستدام.

ولا يزال نحو 1.2 مليار شخص يحتاجون للتبريد ولا يتيسر لهم. ومن المقرر أن تتضاعف القدرة المثبتة للتبريد ثلاث مرات بحلول منتصف القرن مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد السكان وارتفاع الدخل.

كما تدعم 118 دولة على الأقل تعهدا آخر في كوب28 بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدلات كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

وسيتم تتبع التقدم المحرز في لإنجاز أهداف تعهد التبريد على أساس سنوي حتى عام 2030، مع تسجيل الوصول في قمم المناخ السنوية للأمم المتحدة.

الولايات المتحدة كينيا كندا الانبعاثات الامم المتحدة

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