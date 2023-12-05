عضو التحالف الوطنى: نجرى دراسة ميدانية بالغة الدقة لتحديد الفئات الأولى بالرعاية

قال طارق حسن، عضو التحالف الوطني، إنه في ظل الأبعاد الاقتصادية الصعبة العالمية ظهرت الحاجة الملحة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، ولهذا جاءت فكرة إنشاء العمل الأهلي التنموي الذي يعمل وفق قاعدة بيانات موحدة؛ لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأولى بالرعاية.

العمل الأهلي التنموي

أكد طارق حسن، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف الوطني بذل الكثير من الجهود حتى يصل الدعم إلى من يستحق بالفعل، وكان هذا الجهد بالتعاون مع المحليات والجمعيات المحلية.

وأضاف في حديثه، أنه تم تدشين بعض المبادرات الاجتماعية لدعم المواطنين المصريين، ويتم تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين الذين هم بحاجة ملحة إلى الدعم، حيث كان يتم تقديم الخدمات المالية والطبية للمواطنين في القرى والمحافظات النائية.

خريطة عمل التحالف

وتابع: "يتم عمل دراسة ميدانية لتحديد خريطة عمل التحالف لضمان الوصول للمستفيد، ويتم تقديم أكثر من خدمة للمواطن الواحد، حيث تم تقديم الخدمة الطبية والمالية للكثير من المواطنين نتيجة احتياجه الشديد وافتقاره لتلك الخدمات".