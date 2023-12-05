إلغاء الإجازات.. الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لانتخابات الرئاسة

تواصل محافظة الغربية استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر المقبل، فتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

ويواصل د.طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

وقام محافظ الغربية بجولة مسائية لمتابعة تجهيز اللجان بطنطا، مؤكدًا أن المحافظة وأجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وتابع المحافظ جاهزية اللجان بمدارس (محمد فريد الإعدادية، طنطا الثانوية بنين، الإصلاح الجديدة، الإصلاح القديمة، الرافعي الرسمية، الإمام الشافعي لغات، أم المؤمنين الثانوية، طنطا الإعدادية بنين، السيدة خديجة الابتدائية)، فضلاً عن تفقده تجهيز مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمجمع الجلاء التعليمي.

وأشاد المحافظ بالتجهيزات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم، موجها برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان مؤكدًا (تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات، دهان وتجميل أسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنو باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان).