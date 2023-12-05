الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الفلسطينيون فى غزة عالقون فى دوامة العنف والتطرف (فيديو)

قصف على خان يونس
قصف على خان يونس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا كشفت فيه عن حال الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدةً أنهم عالقون في دوامة العنف والتطرف.

 

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، خلال تقريرها، أن الفلسطينيين في غزة يواجهون آلة القتل الإسرائيلية والقصف المتواصل على القطاع.

 

وذكرت أن مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة التي كان من المفترض أن تكون ملاذًا آمنًا لنازحي الشمال، صارت هي الأخرى تتعرض لوابل متزايد من الغارات الإسرائيلية الوحشية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية بما يخالف القانون الدولي الإنساني.

 

ونوهت بأن الناجين من القصف الإسرائيلي، اضطروا إلى نقل الجرحى إلى مستشفى ناصر بخان يونس بأي وسيلة ممكنة، بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة بشرق المدينة.

 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة داومة العنف والتطرف آلة القتل الإسرائيلية خان يونس جنوب قطاع غزة

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