الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحقيق رؤية مصر 2030.. محافظ مطروح يتفقد البرنامج التدريبي "المرأة تقود"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص خالد شعيب، محافظ مطروح، على تفقد فعاليات البرنامج التدريبى المرأة تقود الذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

_ التنمية المستدامة وتحقيق أهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠

ويشارك في البرنامج الذى تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع عدد ٥١ سيدة من العاملين بعدد من الجهات بمطروح. 

وتناولت فعاليات اليوم الثلاثاء شرح حول تعريف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 مع تفاعل المتدربات المشاركات حول التعريف وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة كلن في مجالها مع نماذج وأمثلة لها. 

_ برنامج المرأة تقود

وبرنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات وذلك من خلال التدريب على المهارات المختلفة ومنها إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة. مع تبادل الخبرات.

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محافظ مطروح مطروح البرنامج التدريبى المرأة تقود الأكاديمية الوطنية للتدريب المرأة تقود

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