سياسي فلسطيني لـ"الدستور": اقتحام الاحتلال لـ خان يونس محاولة للبحث عن إنجاز

قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن إسرائيل مستمرة منذ 60 يومًا في حرب الإبادة الجماعية التى تخوضها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك من خلال مناورات عسكرية وهجمات متعددة برًا وبحرا وجوا، حيث تواصل قصف جميع أنحاء القطاع.

وأضاف “أبو لحية” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إسرائيل لم تحقق أي إنجاز عسكري على الأرض، يمكن أن يعزز مجلس حربها أمام الجمهور الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، حيث أن العملية البرية في شمال غزة لم تحقق إلا قصف المستشفيات والسيطرة عليها وقتل آلاف المدنيين وإبادة كل مقومات الحياة في الشمال.

وتابع: قوات الاحتلال تسعى لتحقيق أي إنجاز يُذكر في القطاع، من خلال اجتياحها لـ خان يونس حيث يشهد الجنوب موجات قصف لا تتوقف مع تقدم للدبابات الإسرائيلية في المناطق الشرقية من خان يونس وذلك آملا في تحقيق أي هدف عسكري سواء كان القضاء على قيادة حماس في غزة أو الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية والذي يتجاوز عددهم 130 محتجز.

أبرز السيناريوهات المتوقعة

وحول أبرز السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، قال “أبو لحية” معظم السيناريوهات المتوقعة خطيرة ولكن السيناريو الذي بات يقترب جدًا وهو نزوح مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وذلك تحت نيران القصف الإسرائيلي الشديد، اتجاه الحدود المصرية وبالتالي سوف نكون أمام وضع خطير جدًا وأيضًا هذا ما يسعى له الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وهذا ما حذرت منه مصر بشكل رسمي ولكن من الواضح بل من المؤكد أن إسرائيل ماضية في مخططها بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

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