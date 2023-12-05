واشنطن: وصول 36 ألف رطل مساعدات إغاثية وطبية لقطاع غزة

سافرت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إلى مدينة العريش المصرية.

وقال المتحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنها وصلت ومعها 36 ألف رطل من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية المخصصة لغزة.

وأعلنت “باور” ان قافلة المساعدات الأمريكية تُقدر قيمتها بـ 21 مليون دولار (16.7 مليون جنيه استرليني) وتشمل إمدادات النظافة والمأوى والغذاء لسكان غزة، حيث تعاني غزة من نقص في المياه وغيرها من الأساسيات.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الأموال ستدعم أيضًا الرعاية النفسية والاجتماعية والخدمات الصحية الحيوية إلى جانب إنشاء مستشفى ميداني تديره المنظمات غير الحكومية في غزة والذي سيوفر الرعاية للمرضى الداخليين.

وتابعت: تواصل الولايات المتحدة العمل على مدار الساعة للتغلب على العقبات الدبلوماسية والعملياتية التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم حلول لتحديات المساعدة الإنسانية الناشئة وتوسيع نطاق هذه الاستجابة بشكل كبير إلى حيث يجب أن تكون.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل الحرب على غزة

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال ان القوات الإسرائيلية "في قلب خان يونس"، في يوم القتال “الأكثر كثافة”، وقال قائد في جيش الدفاع الإسرائيلي إن قوات الجيش الإسرائيلي تخوض "أعنف يوم" من القتال منذ بدء غزوها لغزة.