فصائل فلسطينية تفجر حقل ألغام فى عدد من جنود الاحتلال شرق خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن تفجير حقل ألغام بعبوات مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، بمحور شرق خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن تفجير حقل الألغام بمحور شرق خان يونس، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قصفها منزلًا يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن رويترز، بأن قوات الاحتلال تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة.