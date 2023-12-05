محافظ مطروح يؤكد على المشاركة الوطنية في انتخابات الرئاسة المصرية (صور)

أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن سعادته لمشاركته شباب مطروح في مؤتمر(شارك الكلمة كلمتك) فهم أحفاد من سطروا بدمائهم الذكية في معركة وادى ماجد ١٩١٥.

ملاحم من البطولات والتضحيات من أجل حماية الوطن وتستمر تضحيات أحفادهم الوطنية على مَر التاريخ وسيظلون على العهد لوطنهم دائما،مع استمرار المعركة في هذه المرة كأخطر المعارك وهى معركة أهمية الوعى وحرصهم على إعلاء شأن وطنهم فوق أى اعتبار؛ حفاظًا على استمرار مسيرة البناء والتنمية من جهة والدفاع عنه ضد أى مخاطر من جهة أخرى.

_ الوعى الوطنى

وأكد أهمية الوعى الوطنى خاصة لدى الشباب وترجمة وتطبيق عملى لما تم من تأهيل على مستوى الفكر والوعى ذاته وذلك مع انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجارى، مشيدًا بالشباب عماد الوطن وأكثر كتلة تصويتية يتم الرهان عليهم وعلى وعيهم وبمشاركتكم السياسية كرسالة للعالم كله لمدى نضج المجتمع المصرى سياسيًا واجتماعيا وثقافيا ووعيه بحقوقه الدستورية، داعيًا أبناء مطروح حماة البوابة الغربية المصرية ليكونوا خير عنوانٍ لتكاتف المصريين وتلاحمهم مع وطنهم.

_ انتخابات الرئاسة المصرية

أشار إلى أن 342 ألف صوت ينظر إليهم ليس بعددهم بالمقارنة مع باقى محافظات مصر، لكن تقديرًا واستكمالًا لما اثبتوه من وطنيه داعيًا جميع أبناء مطروح بالمشاركة الوطنية فى انتخابات الرئاسة المصرية كحق من حقوقهم الوطنية بكل حرية وشفافية لاختيار قائدًا للمسيرة واقتناعا بمسئوليتهم موجها الشكر لجميع أبناء مطروح ولوزارة الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ولمديرية شباب مطروح على دورها الكبير في مجال التوعية والتثقيف لشبابنا من خلال العديد من المبادرات والبرامج مع تأكيد الدعم المطلق لنشر ذلك الوعى والحب الوطنى والدعوة للمشاركة فى التصويت مع تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطنى.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في المؤتمر الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية والتوعية بعنوان (شارك الكلمة كلمتك) وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة مكتبة مصر العامة بحضور العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح،الدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالأزهر والكنيسة بمطروح وعمد ومشايخ مطروح وعدد من الأعضاء وممثلي المجالس والكيانات الشبابية بمطروح.

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

1000036771

1000036759

1000036756