الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الموت يُحيط بنا".. تقرير يرصد معاناة المرأة الفلسطينية تحت القصف

نساء خان يونس
نساء خان يونس

رصد تقرير لشبكة “بي بي سي” ردود فعل سكان خان يونس، جنوب قطاع غزة، حيث قالت إحدى النساء: "خائفون للغاية.. ونعيش أسوأ الظروف". 

وأضافت السيدة الفلسطينة: “لا نعرف ما يجب فعله بشكل صحيح.. الموت يُحيط بنا من كل جانب” .

وقالت أخرى، إنها نزحت منذ بداية الحرب، وهي الآن في المستشفى الأوروبي في خان يونس، الذي قالت إنه "محاصر بالكامل" من قبل القوات الإسرائيلية.

وقالت: "الأطفال والمراهقون خائفون، الجميع خائفون وجائعون.. أملنا الوحيد هو الله.. وكما سمعتم، هناك قصف مستمر في الوقت الحالي".

وفي تحديث للعمليات، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يعمل الآن "في جباليا، وفي الشجاعية، والآن أيضًا في خان يونس".

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فصائل فلسطينية: استهدفنا 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس، وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الفصائل إلى استهداف غرف قيادة الاحتلال بالمحور الجنوبي لغزة.

قطاع غزة خان يونس السيدة الفلسطينة نعيش سكان

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