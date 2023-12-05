فصائل فلسطينية: استهدفنا 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم، استهدفنا 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

استهداف غرف قيادة الاحتلال بالمحور الجنوبي

وأشارت الفصائل إلى استهداف غرف قيادة الاحتلال بالمحور الجنوبي لغزة.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.