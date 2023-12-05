فصائل فلسطينية: قصفنا حشودًا عسكرية إسرائيلية فى نيريم ونير عوز

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم، عن قصف حشود عسكرية إسرائيلية في نيريم ونير عوز، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

انقطاع الكهرباء عن مستشفى تل السلطان للولادة

وأفادت القناة بانقطاع الكهرباء عن مستشفى تل السلطان للولادة بغزة، منوهة بأن حياة الأطفال والنساء الحوامل بتل السلطان في خطر.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.