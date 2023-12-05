وزيرة التخطيط تلتقى ممثلى شركة "فورتسكيو" للطاقة الخضراء

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتسكيو للطاقة الخضراء ومعتز قنديل الرئيس الإقليمي لشركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء.

فعاليات قمة المناخ COP28

حضر اللقاء كل من أيمن سليمان المدير التفيذي لصندوق مصر السيادي، الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، مريم محمود باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين

تطرقت هالة السعيد خلال اللقاء، إلى جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

جهود الصندوق السيادي

وأكدت السعيد، اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في المشروعات الخضراء خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل"، وأشارت إلى أهمية البناء على التعاون الذي تم خلال مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر ٢٠٢٢ من توقيع اتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

الهيدروجين والأمونيا الخضراء

ناقش الطرفان أيضا تبادل أوجه الاستفادة من المبادرات التي تقوم بها مصر في العديد من المجالات الإصلاحية، وكذلك ما يمكن أن تقدمه الشركة من دعم للحكومة المصرية في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء فى إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.