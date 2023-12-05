الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير: اختراق ملفات 6.9 مليون مستخدم أمريكى لموقع اختبارات جينية

قرصنة
قرصنة

تمكن مجموعة من  القراصنة من الوصول إلى المعلومات الشخصية لحوالي 6.9 مليون مستخدم لشركة اختبارات جينية 23andMe، باستخدام كلمات المرور القديمة للعملاء.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته بي بي سي، إن ذلك يشمل في بعض الحالات أشجار العائلة وسنوات الميلاد والمواقع الجغرافية، وبعد أسابيع من التكهنات، حددت الشركة رقمًا للاختراق، حيث تأثر أكثر من نصف عملائها.

وهي شركة عملاقة في صناعة تتبع الأسلاف المتنامية، وهو يقدم اختبارات جينية من الحمض النووي، مع تفاصيل السلالة ورؤى صحية شخصية.

لم يتم اختراق شركة التكنولوجيا الحيوية، التي يقع مقرها في جنوب سان فرانسيسكو، ولكن مجرمي الإنترنت قاموا بتسجيل الدخول إلى حوالي 14000 حساب فردي، أو 0.1٪ من العملاء، باستخدام تفاصيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي تم الكشف عنها مسبقًا في عمليات اختراق أخرى.

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وقالت الشركة إنه من خلال الوصول إلى تلك الحسابات، تمكن المتسللون من الوصول إلى "عدد كبير من الملفات التي تحتوي على معلومات الملف الشخصي حول أصول المستخدمين الآخرين".

لم تقم المجموعة بتنزيل البيانات من تلك الحسابات فحسب، بل قاموا بتنزيل المعلومات الخاصة بجميع المستخدمين الآخرين الذين لديهم روابط لهم عبر أشجار العائلة المترامية الأطراف على الموقع، تتضمن البيانات المسروقة معلومات مثل الأسماء، وكيفية ارتباط كل شخص، وفي بعض الحالات سنوات الميلاد والمواقع والصور والعناوين ونسبة الحمض النووي المشترك مع الأقارب.

كما أفاد موقع TechCrunch لأول مرة، تمكن المتسللون من الوصول إلى معلومات الملف الشخصي لشجرة العائلة لحوالي 1.4 مليون عميل آخر يشاركون في ميزة أقارب الحمض النووي، بما في ذلك أسماء العرض وتسميات العلاقات.

ولكن لا يوجد حاليًا أي دليل على أن أيًا من مجموعات البيانات التي تم الإعلان عنها قد حظيت بأي مشترين أو أنها تم استخدامها من قبل القراصنة.

الهاكرز القراصنة المعلومات الشخصية للعملاء 23andMe

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