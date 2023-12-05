كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لـ النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجكي، في الجولة السادسة والأخيرة المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بامير - دوشانبي بطاجيكستان

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports AFC 1.

تشكيل النصر أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل النصر أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا، فشهد قيادة عبدالرحمن غريب لخط الهجوم، في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تم استبعاده عن القائمة، فيما يجلس أندرسون تاليسكا وساديو ماني على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل النصر أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: عبدالله مادو - محمد فتيل - نواف بوشل - محمد قاسم

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم - عبدالله الخيبري - خالد الغنام

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - سامي النجعي - محمد مران

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: وليد عبدالله - نواف العقيدي - سيكو فوفانا - أيمن يحيى - أوتافيو مونتيرو - إيميريك لابورت - مشاري النمر - أندرسون تاليسكا - ساديو ماني

ويحتل النصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ 16 كمتصدر للمجموعة، فيما يتواجد استقلال دوشنبه في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين وودع البطولة.