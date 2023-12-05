الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب داخل أحد المصانع بالتجمع

حريق شب داخل أحد
حريق شب داخل أحد المصانع

شبّ حريق في أحد مصانع منطقة التجمع، لتسارع قوات الحماية المدنية في إخماد ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم في مصنع بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل الإسعاف ورجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى وتمت السيطرة على الحريق.

حريق في أحد المصانع منطقة التجمع النيابة العامة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة

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