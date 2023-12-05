الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الندوة التى عقدتها محافظة القاهرة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة بحضور مها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة وعدد من عضوات المجلس للتعريف بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقررة أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري.

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وأكد محافظ القاهرة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية حيث أثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.

تقلدت المرأة المصرية خلال السنوات العشر السابقة العديد من المناصب القيادية

وقال إنه خلال السنوات العشر السابقة، تقلدت المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، مع تمثيلها في الحكومة والمجالس النيابية ولم يقتصر التمكين على المناصب القيادية فقط بل تم الاستعانة بالمرأة في كافة المجالات المتاحة حيث أثبتت المرأة جدارتها فى كل منصب تقلدته.

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وأكد محافظ القاهرة على أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وممارسة حقها الانتخابي في التعبير عن رأيها بكل حرية، وأن تدعو كل أفراد أسرتها إلى المشاركة في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أن المرأة كسيدة للبيت وأم وزوجة ورائدة، عليها دور كبير في المشاركة، وفي توعية أبنائها وأسرتها، ودعوتهم للمشاركة الإيجابية الفعالة، في الانتخابات المقبلة.، مثمنا دور المرأة المصرية على مدار التاريخ، في القيام بخدمة وطنها، وبناء مجتمعها.

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وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

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ندوة المجلس القومي للمرأة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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