دوري المحترفين: السكة يفوز على دكرنس وجمهورية شبين يتعادل مع دجلة

مستوى متواضع وعقم تهديفي ظهرا بوضوح في المباريات الثلاث التي أقيمت اليوم في ختام الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري المحترفين وشهدت تسجيل هدف واحد، وانتهت مباراتان بالتعادل السلبي ومباراة واحدة بالفوز بهدف دون رد.

في شبين الكوم، فشل فريق وادي دجلة في استعادة صدارة جدول دوري المحترفين بعد تعادله مع جمهورية شبين بدون أهداف في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الحادي عشر، وأدارها الحكم محمد نهاد ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 21 نقطة، ويرتفع رصيد الجمهورية شبين إلى ست نقاط.

وفي ملعب حمدينو عبدالجليل حقق فريق السكة الحديد فوزا غاليا وهزم دكرنس بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم إبراهيم محجوب ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد دكرنس عند 12 نقطة.. انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل محمد عصام للسكة الحديد في الدقيقة 75.

وفي الإسماعيلية تعادل القناة مع أبوقير للأسمدة دون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حامد فهيم ليرتفع رصيد أبوقير للأسمة إلى 16 نقطة، ويرتفع رصيد القناة إلى 14 نقطة.

كانت نتائج المباريات التي أقيمت أمس في الأسبوع الحادي عشر لدوري المحترفين قد انتهت خمس مباريات منها بالفوز، حيث فاز حرس الحدود على طنطا 3-1 وبتروجت على بروكسي بثلاثة أهداف نظيفة ولافيينا على مكادي بهدف دون رد والنجوم على النصر للتعدين 2-1 وبنفس النتيجة فاز الاتصالات على المقاصة في حين انتهت مباراتان بالتعادل السلبي، وهما غزل المحلة مع راية وأسوان مع بترول أسيوط.