الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 3 وإصابة 8 جراء تصادم سيارتين في الفيوم

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 8 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى أجرة صندوق بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالفيوم، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت سير التحقيقات.

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إصابة 10 أشخاص في انقلاب "ميكروباص" على طريق "بورسعيد-دمياط"

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مصرع شخص وإصابة 3 إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق الكريمات

وتلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى أجرة صندوق بالطريق السياحي لبحيرة قارون أمام قرية تونس السياحية وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى أبشواي المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع 3 الفيوم حادث تصادم حادث تصادم الطريق السياحى

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